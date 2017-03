Sparisce una borsa da un'auto: trovata nella casa di una coppia rom

UDINE – Ancora persone di etnia rom protagonista di atti di piccola criminalità. Questa volta a finire nei guai è stata una coppia residente nel comune di Mortegliano. I due sono stati denunciati a piede libero per il furto di una borsa e per il reato di ricettazione in concorso.

Il colpo è stato messo a segno lo scorso 13 marzo in un’auto posteggiata a Pozzuolo del Friuli. Dopo la denuncia, delle indagini si sono occupati i carabinieri della stazione di Mortegliano. A casa dei due è stata ritrovata una borsa di marca ‘Luis Vitton’ contenente i documenti e gli effetti personali del legittimo proprietario.