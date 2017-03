A fuoco una stalla a Lavariano

MORTEGLIANO - Un incendio di grandi dimensioni è divampato in una stalla di Lavariano, nel territorio di Mortegliano. A fuoco migliaia di rottoballe, che hanno impegnato per ore i Vigili del Fuoco (sul posto con cinque squadre da Udine e una da Gorizia). Fortunatamente non ci sono feriti, nè tra gli uomini nè tra gli animali.

L'incendio è scoppiato per cause in corso di accertamento nel tardo pomeriggio di lunedì. Decine le chiamate ricevute al centralino dei Vigili del Fuoco, anche perchè le fiamme, alte diversi metri, erano visibili a diversi chilometri di distanza.

Il deposito di fieno si trova in un'area distante dalle abitazioni private, in aperta campagna.