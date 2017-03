'Cjastrons Live Show': Il trio torna nell'etere

UDINE - È primavera e nel palinsesto di Radio Onde Furlane si preparano a sbocciare nuove trasmissioni. La prima, in ordine di tempo, che parte proprio con il cambio di stagione, è Cjastrons Live Show. L'appuntamento inaugurale, che segna il ritorno nell'etere del trio composto da David Benvenuto, Cristian Pressacco e Marco Floran, è fissato per il 22 marzo, alle 19.

Effervescente e surreale comicità

Ogni mercoledì, sino al 26 luglio, i Cjastrons forniranno al loro pubblico una sostanziosa dose settimanale della loro effervescente e talvolta surreale comicità, caratterizzata da un alto tasso di ironia e di attenzione verso ciò che si muove nella società, nei media e nella produzione artistica e culturale. Sarà l'occasione per rivedere all'opera l'ineffabile Abele Pelvio, il mitico Assessore regionale già protagonista delle loro precedenti scorribande radiofoniche e audiovisive, come il film a puntate Friûl Revolution, che sarà proiettato in diverse località del Friuli proprio nelle prossime settimane. Non mancherà neppure una ricca serie di ospiti speciali, come nella serie dal titolo Better Call Abele, realizzata nella seconda metà del 2016.

Sono inoltre previste diverse novità

Nel cast virtuale del programma sono annunciati niente meno che Matteo Renzi e Beppe Grillo, accanto a un altro nuovo arrivato, lo sconosciuto ma promettente Dante, descritto come «anziano, malato di gioco d’azzardo, sessuomane, sposato con la sorella e revanscista». Per ciò che riguarda la confezione del programma, a parte la durata di 90 minuti, le peculiarità si riferiscono – come promette lo stesso titolo, Cjastrons Live Show – alla sua dimensione ‘live’. Il programma è un vero e proprio spettacolo itinerante, da realizzare al di fuori degli studi di Onde Furlane. Ciò significa che i Cjastrons scendono in piazza e si propongono di invadere locali e altri spazi pubblici del Friuli, andando 'on the road' e 'a torzeon' dovunque ci sia chi è disposto ad ospitare loro, Abele Pelvio, ospiti, amici e sostenitori. Gli inviti vanno fatti via e-mail: cjastrons@gmail.com.

Cjastrons Live Show va in onda sulle frequenze di Radio Onde Furlane, che si ascolta sui 90 Mhz in gran parte del Friuli, sui 90.200 in Carnia – ed è in tutto il mondo in streaming sia sul sito web dell'emittente, www.ondefurlane.eu, e grazie alla App, lanciata un anno fa, che permette a chiunque e dovunque di ascoltarla.