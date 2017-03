Donna urtata da una bicicletta mentre attraversa la strada

UDINE – Ennesimo pedone investito in città. Questa volta è toccato a una 71enne di Udine, centrata in pieno da una bicicletta mentre tentata di attraversare la strada all’intersezione tra via Caneva e largo del Teatro.

L’incidente è avvenuto alle 10.30 di lunedì 20 marzo. Come riportato dalla Polizia locale dell’Uti Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, un ciclista 81enne che percorreva via Ceneva ha urtato la signora intenta ad attraversare.

La donna è finita a terra ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata in ospedale per accertamenti.