Fiamme in un reparto della Lima Corporate: 10 intossicati

SAN DANIELE DEL FRIULI - Dieci operai dello stabilimento Lima di Villanova di San Daniele sono rimasti intossicati in seguito a un incendio divampato nella tarda serata di lunedì.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, l'impianto di aspirazione di un reparto della fabbrica ha preso fuoco, sprigionando il gas monossido che ha intossicato gli operai. Fortunatamente nessuno di loro è grave ma per precauzione sono stati portati al Pronto Soccorso di San Daniele per gli accertamenti del caso.

I danni alla fabbrica sono ingenti, tanto che il reparto da dove è partito l'incendio è stato chiuso. La Lima si occupa della realizzazione di protesi mediche.