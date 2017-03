Che tempo farà mercoledì 22 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Torna la pioggia sul Friuli Venezia Giulia. Una vera e propria manna soprattutto per il settore agricolo, in sofferenza per la prolungata mancanza di acqua.

L'Osmer Fvg prevede, al mattino cielo coperto con piogge deboli e sparse su pianura e costa, moderate sui monti. Dal pomeriggio ancora coperto sui monti con piogge moderate e quota neve sui 1.800 metri circa

Su pianura e costa avremo nuvolosità variabile con qualche schiarita ma sarà possibile anche qualche pioggia residua. Possibili foschie anche dense, specie di notte.