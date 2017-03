A Ovaro una vincita da 1,4 milioni di euro

OVARO - Un '5Stella' (un cinque con numero Superstar) e un '5' nella stessa tabaccheria, in un piccolo paese di 1.800 abitanti, Ovaro, nel cuore delle montagne della Val Degano, in Carnia: sono le combinazioni che in serata hanno portato poco più di 1,4 milioni di euro ai giocatori della tabaccheria Busolini, al numero 97 di via Caduti II Maggio. Il "5S" vale un milione e 384.116 euro; il "5" vale 55.364 euro.

«Ho chiuso il tabacchino poco prima dell'estrazione - racconta il titolare Pietro Busolini, raggiunto dall'Ansa - e non sapevo nulla di queste vincite. Potrò controllare solo mercoledì mattina, all'apertura del tabacchino e sarà davvero difficile ipotizzare chi possa aver vinto. Le giocate sono numerose, sia di clientela del posto, sia di gente di passaggio. Avevamo già avuto due cinque in passato, ma non insieme. Per me è una grande gioia ma - conclude - sicuramente sarà ben più grande quella di chi ha vinto».