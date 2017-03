Settimana di riposo per il Fvg in gara alla Prova del Cuoco, la prossima si misurerà con la Toscana

RAGOGNA - Settimana di pausa televisiva per Manuel Marchetti, chef dell'Agriturismo Casa Rossa ai Colli di Ragogna, reduce dalle numerose vittorie alla trasmissione di Antonella Clerici 'La Prova del Cuoco'. Dopo un successo culinario dietro l'altro (Umbria, Molise, Lazio, Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige) il Friuli si riposa in vista della prossima sfida contro la Toscana.

L'appuntamento è per martedì 28 marzo, sempre alle 12, su Rai uno. Questa volta in caso di vittoria Marchetti si aggiudicherebbe l'accesso diretto alla finale. Si rinnova quinti il suo appello: «Per questa volta potrete bere il taglio che da sei settimane vi abbiamo tolto di bocca. Ne approfitto per ringraziarvi ancora per i voti, i complimenti e l'affetto che ci avete dimostrato fin dall'inizio di questa fantastica avventura. Riposate anche voi questa settimana, ci ritroveremo più forti che mai la prossima».