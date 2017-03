Le lancette si spostano: torna l’ora legale

UDINE – Ci siamo! Torna l’ora legale. Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 marzo le lancette dell’orologio dovranno essere spostate dalle 2 alle 3. Risultato? Un’ora in meno di sonno. Le giornate si ‘allungheranno’, potremo godere della luce più a lungo, fino al mese di ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Ma soprattutto avremo un risparmio che, secondo dati forniti da Terna, può essere paragonabile al consumo energetico (pubblico) della Sicilia. Non male vero?

Ma l’ora legale è sempre esistita?

In Italia questa pratica è stata introdotta durante il primo conflitto mondiale, nel 1916, le motivazioni di carattere pratico: le fabbriche di armi potevano lavorare più a lungo. Chiaro però il considerevole risparmio energetico, la scelta fu quella di mantenerla. Benchè la legislazione non sia sempre stata chiara, nel 1966 il ‘cambio dell’ora’ fu ufficializzato e divenne pratica assodata. Detto questo però, va ricordato che l’ora legale non è sempre stata così: fino al 1980 durava 4 mesi solamente, poi è passata a 6 mesi. É diventata quella che conosciamo noi (con una durata di 7 mesi), 20 anni fa, nel 1996.

Perchè il cambio ‘in notturna’?

Ancora una volta la scelta è dettata da motivazioni di carattere pratico. Vi immaginate di dover prendere un treno, lo stesso che magari prendete tutti i giorni, nella giornata in cui cambia l’ora? Il ‘cambio in notturna’ consente quindi di minimizzare (certo, non eliminarli completamente) i disagi per i trasporti.

Minimi disagi nei trasporti e per noi?

É ormai risaputo: il cambio dell’ora porta con sè un po’ di luce in più, molto risparmio in termini energetici e, a detta degli esperti, anche un po’ di seccature. C’è chi si sente rintronato, chi scombussolato, altri sono nervosi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Pare che per la maggior parte delle persone si verifichi qualche disturbo del sonno, a causa di ciò spesse volte viene meno anche la concertazione, il che può essere a sua volta causa del verificarsi di molti altri problemi. Se siete alla ricerca di qualche consiglio, li abbiamo raccolti qui.