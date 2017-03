Incidente in Tanzania: muore friulano di 45 anni

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Un imprenditore friulano di 45 anni, Filippo Entesano, è morto domenica in Tanzania in un incidente stradale. L’uomo, originario di San Giovanni al Natisone, da un paio d’anni si era trasferito nel Paese africano per avviare una nuova attività. Filippo aveva un negozio di tatuaggi a Cividale e in questo momento viveva a Zanzibar, dove aveva in progetto di aprire un resort insieme alla sua compagna.

Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente. Il friulano sarebbe morto in un frontale. Una tragedia che ha colpito la comunità friulana ma soprattutto parenti e amici, con mamma Renza e papà Angelo che ancora faticano a crede a quanto accaduto. Decine di messaggi di cordoglio sono stati postati sulla pagina Facebook dell'uomo, con i molti amici che hanno voluto dimostrare la propria vicinanza e il proprio dolore.

I genitori sono partiti alla volta della Tanzania per il riconoscimento della salma e per espletare tutte le pratiche utili al rientro della salma.