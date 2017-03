Incidente tra mezzi pesanti e bus in A4: code fino a 7 km

LATISANA - Mattinata di passione per gli automobilisti del Fvg. Due incidenti hanno messo a dura prova l'autostrada A4, con la corsia di marcia in direzione Venezia che è rimasta chiusa tra Latisana e Portogruaro. Alle 8.30 i chilometri di coda avevano raggiunto i 7 chilometri di lunghezza.

Nelle prime ore di mercoledì 22 marzo si sono verificati due incidenti: il primo, verificatosi alle 5.15, ha coinvolto due mezzi pesanti in prossimità dell'area di servizio di Fratta. C'è stato uno sversamento di carburante sulla carreggiata che ha richiesto un intervento di bonifica durato fino alle 8.30 circa. Il secondo un autobus (senza passeggeri) e un Tir. Il sinistro, nel quale è rimasto leggermente ferito l’autista della corriera, ha causato code da Latisana a Fratta (sul versante opposto dell’autostrada, in direzione Trieste, si sono verificati alcuni rallentamenti per curiosi).

Sul posto Polizia stradale, Vigili del Fuoco, il 118 e personale di Autovie Venete.