ProgettoFVG sbarca in Carnia per le 'presentazioni ufficiali'

CARNIA - L’appuntamento è per mercoledì 22 marzo, alle 19, a Venzone, al ristorante hotel Carnia. ProgettoFVG, l’associazione lanciata qualche mese fa dall’imprenditore Sergio Bini, sarà presentata ufficialmente e per la prima volta in Carnia. ProgettoFVG, come spiega Sergio Bini, manager e presidente di Euro&Promos, vuole portare «un contributo di idee e contenuti al dibattito per il futuro e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia». Un dibattito che deve essere aperto a tutti e dove tutti possono poter portare liberamente il proprio contributo. Proprio come sta avvenendo in questi mesi, in cui l’associazione si sta presentando su tutto il territorio regionale con centinaia di incontri.

Obiettivo di ProgettoFvg è infatti il forte radicamento sul territorio

«La riuscita di questo progetto - dice Bini - sta nel rapporto con la base e il territorio, attraverso quelli che saranno i forum tematici e quindi il rapporto con il cittadino. Tutto questo, percepisco, ha risvegliato la partecipazione. La buona politica deve nutrirsi continuamente di ascolto. Il nostro obiettivo è quello di ricostruire una piattaforma di dibattito, idee e contributi concreti. Dobbiamo raccogliere i contributi di chi crede che in Friuli Venezia Giulia, ci sia bisogno di un grande cambiamento. Partendo dalle persone responsabili e capaci».

Un nuovo soggetto politico

«ProgettoFVG - spiega ancora Sergio Bini - potrà essere un nuovo soggetto politico ma non sarà un nuovo partito. Nelle forme organizzative e nel funzionamento potrà essere uno strumento complementare, il canale per far esprimere le tantissime realtà di cittadini impegnati sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di migliorare i meccanismi di partecipazione attiva alla politica e alla amministrazione della cosa pubblica». «Con questa associazione - conclude Bini - preparata con numerosi incontri, vogliamo valorizzare le tante competenze e trasformare le energie e l’entusiasmo emersi in questi mesi in una rete organizzata e sinergica».