Vintage Ski Party: appuntamento a Tarvisio

TARVISIO - Un tuffo negli anni '70 e ’80 all’insegna di musica, divertimento, sci e abbigliamento rigorosamente vintage. Appuntamento dunque a Tarvisio ai Campi da Sci Duca d'Aosta e al Pit Stop Bar.

Il programma

Il ritrovo è fissato, alle 9, alla partenza della pista B, dunque sciata vintage insieme ai maestri, direzione Lussari con merenda in terrazza da Adi. Sosta in malga sul Lussari, da Alcide, con foto vintage, aperitivo in baita Floriana e discesa verso Pit Stop. Proprio al Pit Stop, alle 10, musica vintage e dalle 13 grigliata. Poi a partire dalle 14 ancora al Pit Stop ‘Vintage Party’ e premiazioni all’abbigliamento più bello.