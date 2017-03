Guida spericolata e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest: 30enne albanese nei guai

UDINE – Alza il gomito e tenta di sfuggire al controllo della polizia. E’ successo martedì notte a Udine, quando un 30enne di origini albanesi prima non si è fermato all’alt della polizia in viale Da Vinci, poi per sfuggire alla volante, si è infilato in via Dormisch contromano.

Il fatto è avvenuto alle due di martedì 21 marzo. La polizia voleva effettuare un controllo di routine su quella Bmw in transito, ma il 30enne, alla vista della paletta, ha pensato bene di pigiare l’acceleratore e di tentare la fuga. Ne è nato un inseguimento, con lo spericolato automobilista che è riuscito a far perdere le proprie tracce con una serie di manovre azzardate.

Peccato per lui che la polizia era riuscita ad annotare il numero di targa e si è quindi presentata nei pressi della sua casa, vicino a viale Venezia. L’uomo è stato visto a piedi ed è stato inseguito e bloccato dopo aver scavalcato il muro di recinzione di una villetta. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero per le ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. A questo si è aggiunta una multa per le violazioni del Codice della strada.