Fanno il buco nel muro e razziano le sigarette del deposito

PALMANOVA - Cinquanta di stecche di sigarette rubate: è questo il bilancio del furto subito nella notte tra il 21 e il 22 marzo dal deposito dei tabacchi di Palmanova, in via Primo Maggio. Poteva andare molto peggio.

Come avviene nelle pellicole cinematografiche, i ladri sono entrati dopo aver fatto un buco nel muro tra due edifici - come chiarita da Il gazzettino - . L’allarme sonoro e fumogeno è però scattato mettendoli in fuga. Sul posto è giunto subito il personale della vigilanza privata assieme ai carabinieri. I malviventi si erano però già dileguati. Non si tratta del primo caso per il deposito e come in passato i danni sono considerevoli.