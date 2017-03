Ritorna il Festival della Canzone Friulana, in autunno la 4° edizione della kermesse canora

UDINE - Si è tenuta martedì 21 marzo nel Salone del consiglio della Provincia di Udine la conferenza stampa di presentazione per l’edizione 2017 del Festival della Canzone Friulana. A promuovere l’iniziativa il Comune di Manzano e le amministrazioni comunali che aderiscono alla convenzione 'Noi Cultura & Turismo' - Buttrio, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone – che nel 2010 hanno dato nuova linfa al Festival della Canzone Friulana. Per l’avvio di questa nuova edizione hanno portato il loro saluto il presidente della Provincia Pietro Fontanini, il vice sindaco di Manzano Lucio Zamò, Willian Cisilino dell’Arlef, Alessandro Venanzi per il Comune di Udine, Valter Sivilotti direttore artistico dell’iniziativa e Renato Pontoni per la direzione tecnica. In sala erano presenti anche l’assessore provinciale Beppino Govetto, il presidente del Consiglio provinciale Fabrizio Pittoni e rappresentanti delle altre ammistrazioni coinvolte.

L’ evento musicale, che ritornerà il prossimo 6 Ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, è importante e rappresenta parte della storia, della cultura e della tradizione del nostro territorio. Un concorso riservato a musicisti, interpreti e arrangiatori che vogliono proporsi con un brano inedito, rigorosamente in lingua friulana.

Canzoni entro il 31 maggio 2017

«Invito tutti i partecipanti a fare attenzione al regolamento – ha commentato Valter Sivilotti, direttore artistico del Festival – e a leggere attentamente il bando. Ogni anno, infatti, la commissione è costretta ad escludere alcuni concorrenti perché non hanno presentato la documentazione in maniera corretta. Il concorso è rigoroso e supervisionato dal segretario comunale, quindi non ci sono termini di tolleranza. Le scadenza per presentare le proprie canzoni è il 31 maggio, gli interpreti potranno presentare una canzone in friulano mentre per gli arrangiatori è sufficiente l’invio di un curriculum vitae. Per queste due categorie sono previsti dei laboratori durante il periodi estivo».

Collaborazione di sei comuni

«Sei Comuni, raccolti nell’ente Noi Cultura e Turismo, hanno voluto continuare questa avventura – ha dichiarato Lucio Zamò - con l’intento di proseguire la promozione culturale e turistica del territorio anche attraverso l' organizzare del festival della Canzone Friulana, con entusiasmo e impegno per promuovere questa bella lingua. Iniziativa che ad ogni edizione viene premiata dall'alto numero di pubblico al Giovanni da Udine e dalle tante richieste di partecipazione che ogni anno giungono alla segreteria».

L’aver condiviso tale progetto con la Regione Fvg e Provincia di Udine, gli sponsor Fondazione Friuli e Bcc Manzano e gli enti che hanno inteso collaborare come l’Arlef e il Comune di Udine è per i promotori dell’iniziativa è motivo di soddisfazione ed orgoglio.

Evoluzione della cultura friulana

Il ritrovato interesse verso il mondo della canzone friulana, oltre a far rivivere alle comunità locali ed internazionali momenti della vita personale di ciascuno di noi, ricordi ed emozioni, suscita ancor più la consapevolezza di poter trasmettere il valore della ricchezza delle nostre radici e del nostro territorio.

Il passato e il presente di questa manifestazione artistica si ritrovano oggi in un contesto espressivo molto vario e ricco di proposte musicali. L’identità culturale friulana, oltre che nelle diverse espressioni artistiche del nostro tempo, può trovare senz’altro spazio anche attraverso il linguaggio della musica. Grazie ad eventi come il Festival della Canzone Friulana le nuove generazioni potranno cogliere l’evoluzione della nostra cultura.

L’augurio è quindi che la canzone friulana possa diventare una forma d’espressione coinvolgente anche per i giovani che desiderano mettere in gioco la loro creatività e il loro bisogno di comunicare attraverso la musica contemporanea.

Per info www.festivaldellacanzonefriulana.it, scrivere a: info@festivaldellacanzonefriulana.it, o telefonare a 0432 938367