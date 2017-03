In Fvg crescono gli orlandiani: Shaurli portavoce

FVG - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, candidato alle primarie del Partito democratico sarà domenica prossima in Friuli Venezia Giulia. Il primo appuntamento è alle 10, a Pordenone, nella biblioteca civica. Successivamente, alle 12, sarà al Visionario, a Udine. L’ultimo incontro è previsto a Trieste, alle 15.30, al Caffè San Marco. Intanto nella serata del 22 marzo si terrà un incontro nella sede del Pd di Cervignano. L’appuntamento è alle 20.30 e sarà presieduto da Cristiano Shaurli e Daniela Corso. E proprio l’assessore regionale all’Agricoltura, ex ‘giovane turco’ del Pd non solo ha aderito alla pattuglia degli orlandiani in crescita giorno dopo giorno, ma è stato nominato pure portavoce per il Fvg. Lo stesso Shaurli, assieme a Silvana Cremaschi, incontrerà gli orlandiani e la base del Pd, venerdì, alle 19, al circolo Pd di Majano.

Il gruppo che fa riferimento a Orlando sta crescendo anche in Fvg

Ne fanno parte parlamentari come Giorgio Brandolin e Gianna Malisani, consiglieri regionali come Enzo Martines, Renata Bagatin, Franco Codega e Renzo Liva, un numero considerevole di amministratori locali come i sindaci di Cervignano e Ruda, Ennio Scridel e Gabriele Pitassi, il vice sindaco di Majano, Elisa de Sabbata, l’ex presidente della Regione, Renzo Travanut, segretari provinciali, di circolo, consiglieri provinciali e comunali. Una pattuglia che non nasconde un crescente ottimismo per quella che viene considerata l’unica candidatura in grado di ricomporre le fratture e superare il renzismo nell’accezione dell’uomo solo al comando che non ama il confronto e il contradditorio

Ecco chi ha aderito alla mozione di Orlando

Alberto Soramel – Circolo di Codroipo, Nicolò Berti - Circolo di Codroipo, Aurelio Ferrari – Circolo Udine 7, Barbara Vatta – Consigliera Comunale Terzo di Aquileia, Giorgio Brandolin – Deputato, Carlo Toniutti - Circolo di Tarcento, Carlos Corvino – Circolo di Latisana, Daniele Cortolezzis – Circolo Udine 7, Silvana Cremaschi – Consigliera Regionale, Daniela Corso – Capogruppo PD Provincia di Udine, Sandro Della Mea – già Consigliere Regionale, Claudia Don – Circolo Udine 7, Elisa de Sabbata – Vice Sindaca di Majano, Enrico Di Stefano – Assessore Moruzzo, Erico Dissabo – Circolo di Cervignano, Fabio Luongo – Circolo di Fiumicello, Raffaele Fabris – Segretario Circolo Pavia di Udine, Federico Filauri – Consigliere Comunale Udine, Gabriele Digiusto – Circolo di Aquileia, Giacomino Dorotea – Circolo Gemona, Luca Tondo – Circolo di Buia, Rita Maffei – Consigliera Provinciale Udine, Maria Marion – Consigliera Comunale Udine, Segretaria Circolo Udine 3, Enzo Martines – Consigliere Regionale, Nando Milano – Circolo Udine 1, Nerina Fabro – Segretaria Circolo Udine 7, Nicola Bergantin – Consigliere Comunale Cervignano, Stefano Sasset - Consigliere Comunale Udine e Segretario Circolo Udine 4, Mario Barel – Consigliere Comunale a Udine e Segretario Circolo Udine 5, Edi Sostero – Circolo Udine 7, Stefano Slataper – Segretario Circolo Remanzacco, Renzo Boezio – Circolo di Gemona, Ernesto De Marchi – Circolo Pasiano di Pordenone, Giorgio Mattassi – già Assessore Regionale, Iacopo Cainero – Circolo Montegnacco, Andrea Vidoni – Circolo di Tolmezzo, Lidano di Raimo – Segretario Provinciale Giovani Democratici, Massimo Codognello – Circolo Udinee, Franco Lenarduzzi – Sindaco di Ruda, Gabriele Pitassi – Segretario Circolo di Pradamano, Annamaria Menosso – già Consigliera Regionale, Circolo di Pradamano, Gianna Malisani – Deputata, Renata Bagatin - Consigliera Regionale, Caterina Conti – Consigliera Comunale Trieste, Segretaria Regionale Giovani Democratici, Nerio Nesladek – già Sindaco di Muggia, Daniele Villa – Circolo Villa Vicentina, Alberto Filetti – Capogruoppo Circoscrizione IV Trieste, Franco Codega – Consigliere Regionale, Giacomo Lagona – Circolo Cordenons, Giorgio Rossetti – già Parlamentare Europeo Trieste, Giovanni Barbo – Consigliere Comunale Trieste, Laura Litteri – Assessora Comunale di Muggia, Lorenzo Cociani – Circolo Muggia, Marco Rossi – Segretario Provinciale di Gorizia, Laura Marcucci – Circolo di Muggia, Maria Luisa Paglia – Capogruppo Circoscrizione 5° Trieste, Adele Pino - Segretaria Provinciale di Trieste, Stefania Iapoce – Circolo Trieste, Mauro Tollon – Circolo Palazzolo dello Stella, Marzo Zanolla – Consigliere Comunale Gradisca, Renzo Liva – Consigliere Regionale, Nicola Conficoni – Capogruppo Consiglio Comunale di Pordenone, Stefan Cok – già Segretario Provinciale di Trieste, Riccardo Cattarini – Circolo Gorizia, Cristiano Shaurli – Assessore Regionale, Ennio Scridel – Sindaco Fiumicello, Renzo Travanut -. già Consigliere Regionale, Lorenzo Fabbro -Circolo di Latisana, Anna Colombi – Circolo Udine 5, Alessando Genovesi – Circolo di Pordenone, Francesca Colombi – Assessora Comunale di Gradisca, Francesca Romanini – Circolo Trieste. (d.pe)