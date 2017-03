Cracovia chiude per 30 giorni il night club Lory di Udine

UDINE – Chiude per 30 giorni il night club Lory di viale Palmanova. La decisione è stata presa dal questore di Udine in seguito a un controllo eseguito dal personale della squadra amministrativa (divisione Pasi) di Udine in collaborazione con la Guardia di Finanza di Udine e la Polizia locale Uti Friuli Centrale.

Diverse le irregolarità riscontrate nel locale, come messo in evidenza da una nota della Questura di Udine: sarebbero stati riscontrati «pericoli per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini» (ex articolo 100 Tulps) oltre all’assenza di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di un pubblico esercizio.

Da qui il decreto del Questore Claudio Cracovia, che sta mostrando il pugno di ferro nei confronti dei locali pubblici che non rispettano le regole.