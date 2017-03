Giornata di passione in autostrada: terzo incidente tra mezzi pesanti

FVG - Incidente tra mezzi pesanti (il terzo della giornata in autostrada A4) alle 13.30, all’altezza dell’area di servizio di Calstorta, poco dopo Cessalto, in direzione Venezia.

Il tamponamento ha coinvolto un autocarro e una cisterna che trasportava formaldeide: non si registrano feriti, e nemmeno perdite di carico, ma per permettere le operazioni di rimozione dei mezzi da parte dei Vigili del Fuoco, è stato necessario chiudere per un tratto la corsia di marcia. Immediatamente si è formata la coda, che ha interessato soprattutto la corsia di marcia occupata dai mezzi pesanti, coda che ha raggiunto i 7 chilometri un’ora dopo il tamponamento.

Autovie consiglia l’uscita di San Stino di Livenza per chi viaggia in direzione Venezia, e ha inoltre istituito il reindirizzamento virtuale (per chi vuole evitare la coda in autostrada A4) - utilizzando l’uscita di Portogruaro – per poi proseguire lungo la A28 e la A27 fino a rientrare sulla A4.