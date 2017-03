Il servizio di distribuzione farmaci si sposta in Ospedale

UDINE - L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine comunica che, a decorrere da giovedì 23 marzo 2017, il Servizio di distribuzione diretta farmaci da via Manzoni 5 a Udine sarà trasferito al Punto unico di distribuzione farmaci dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, andando così a integrarsi con il punto unico ospedaliero già esistente al piano terra del padiglione d’ingresso.

Pertanto i pazienti residenti presso i Distretti di Udine, Cividale e Tarcento che solitamente si recano presso il Servizio di distribuzione diretta di via Manzoni 5 a Udine per la dispensazione di farmaci H con prescrizione specialistica; farmaci in duplice via con prescrizione specialistica, non previsti in distribuzione per conto (Dpc); farmaci per malattie rare; farmaci, alimenti a fini medici speciali, dispositivi medici per pazienti affetti da fibrosi cistica; farmaci antipsicotici prescritti dal Neurologo per la demenza; farmaci off-label; farmaci carenti sul territorio nazionale, per i quali l’Aifa ha previsto particolari provvedimenti; Eparine a basso peso molecolare, prescritte dallo specialista secondo le indicazioni della Legge 96/648 e preparazioni galeniche potranno continuare a richiedere quanto loro necessario allo sportello dell'Ospedale a partire dal 23 marzo 2017, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 17, (tel. 0432 554147, fax 0432 552318).

Successivamente sarà trasferita anche l’area direzionale e amministrativa del Servizio di assistenza farmaceutica territoriale che si insedierà nel piano rialzato e piano seminterrato della palazzina di via Colugna 50.