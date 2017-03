‘Additive Fvg’ per rendere il Fvg un hub di eccellenza per l’Additive Manufacturing

UDINE - Formare in Friuli Venezia Giulia risorse umane con alta specializzazione nelle tecnologie additive in modo molto più rapido che in altre regioni europee e fare in modo che le aziende manifatturiere del territorio possano adottare con facilità queste tecnologie, accrescendo così la loro competitività a livello internazionale. È questo l’obiettivo di «Additive Fvg», gruppo di realtà territoriali guidate dal centro di ricerca e trasferimento tecnologico Friuli Innovazione in collaborazione con il Cluster Comet Metalmeccanica Fvg, che comprende Lima Corporate, Centro Ricerche Danieli, Brovedani Group, Lama laboratorio di meccatronica avanzata delle Università del Fvg e Malignani Its. «Le tecnologie additive rappresentano già oggi per alcuni settori uno strumento di competitività per le imprese manifatturiere – dichiara Fabio Feruglio, direttore di Friuli Innovazione - ma la loro diffusione sta aumentando rapidamente. Per questo in Friuli Venezia Giulia sarà fondamentale accelerare lo sviluppo di nuove competenze ingegneristiche e professionali arricchendo l’offerta formativa sviluppando specifici programmi basati sulle esigenze attuali e prospettiche delle imprese e della ricerca applicata».

Il manifatturiero prossimo venturo in Fvg

Primo passo del percorso che porterà alla trasformazione dell’industria manifatturiera in Friuli Venezia Giulia è il workshop internazionale ‘Succederà. Il manifatturiero prossimo venturo in Fvg’, in programma giovedì 30 marzo presso il Parco Scientifico e Tecnologico ‘L. Danieli’ di Udine. In questa occasione si discuterà dell’impatto delle tecnologie Additive Manufacturing sul manifatturiero, di come e quando si utilizzino queste tecnologie, degli attori che già le stanno applicando e di quelli che dovranno utilizzarle a breve termine. Inoltre si affronterà il tema di come fare leva sulle eccellenze e sulle opportunità presenti in Friuli Venezia Giulia per supportare la trasformazione del settore manifatturiero locale.