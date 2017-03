Promozione dei sani Stili di Vita e del movimento

UDINE - Promuovere sani stili di vita sarà una priorità dell'amministrazione comunale di Udine anche nel 2017: un obiettivo raggiungibile grazie agli eventi di carattere sportivo e motorio organizzati a livello locale perché, come dice il proverbio, avere un corpo sano aiuta anche a mantenere sana la mente. Si tratta, in particolare, di eventi collegati in particolare al progetto ‘Tavolo a Pedali‘ e alla promozione del movimento, indirizzati a bambini, giovani, adulti e anziani per la promozione stili di vita sani nell'alimentazione, nell'attività fisica, mentale e aggregativa, che si svolgono in spazi ed edifici pubblici della città. Da aprile all'autunno quindi saranno programmati numerosi eventi che uniranno sport, benessere e anche riflessioni su alcuni tempi particolarmente importanti, sia in campo sociale che ambientale.

Gli eventi

Si inizia a primavera, con tre eventi organizzati tra i mesi di aprile e maggio: ‘La forza delle donne’, una giornata dedicata alla difesa dei diritti delle donne nello sport, il ‘Mese della bicicletta’, contenitore ideale per proporre iniziative di carattere ludico-culturale finalizzate a incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali, e le giornate dedicate allo studio e alla realizzazione di percorsi sicuri casa – scuola ‘Bike to School’. A maggio poi Udine ospiterà anche la giornata mondiale del Gioco.

In estate saranno due le attività: i ‘Gruppi di cammino in festa’, una giornata dedicata alle attività ludico-motorie proposte agli adulti e anziani del territorio (gruppi di cammino, corsi di attività motoria dolce e corsi di ballo di gruppo) e i ‘Parchi in Movimento’, attività estiva svolta all’interno dei parchi pubblici e delle aree verdi cittadine per far conoscere gli spazi verdi promuovendo il loro uso.

Si arriva così all'autunno che non sarà meno ricco di proposte: nei mesi di settembre e ottobre è in programma la ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’, con la campagna promossa dall’Unione Europea e a livello locale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per invitare tutte le città europee a organizzare azioni ed eventi in materia di mobilità sostenibile, nonché la ‘Giornata nazionale del Camminare’ finalizzata a sensibilizzare i cittadini promuovendo, sostenendo e coordinando diversi interventi e iniziative a sostegno della ‘camminabilità’ in città.

Per partecipare all'organizzazione degli eventi o proporne di nuovi, basta compilare e inviare il modulo di partecipazione pubblicato sul sito www.comune.udine.gov.it: le richieste saranno vagliate da un gruppo di lavoro tecnico.