Tour di concerti e clinic per il chitarrista jazz statunitense Steve Herberman

FVG - Dal 31 marzo al 5 aprile il noto chitarrista jazz Steve Herberman sarà per la prima volta ospite della nostra penisola. Direttamente dagli Stati Uniti in Italia per una tournée di concerti e seminari che toccherà Roma, Borgomanero (No), Brovello Carpugnino (Vb), Gorizia, Lignano Sabbiadoro e San Giorgio di Nogaro. Classe ’66, laureatosi al Berklee College of Music di Boston, ed esponente indiscusso della chitarra a sette corde, in Italia si esibirà in duo con esponenti eccellenti della sei corde jazz nazionale: Enrico Bracco, Lorenzo Cominoli e Fulvio Vardabasso. Steve Herberman è endorser di Comins Guitars e Glb Sound – Amplification Lutherie.

Il 2 aprile concerto con Fulvio Vardabasso a Gorizia presso il Wine Bar Il Cantuccio (info@cantuccio.net, 335 5373028) e il 3 aprile a Lignano Sabbiadoro nuovamente con Lorenzo Cominoli per cena con concerto presso il Ristorante Al Faro da Luciana (0431 71073). La tournée si concluderà con la clinic al Glb Sound Showroom di San Giorgio di Nogaro che vedrà la partecipazione di Lorenzo Cominoli (info e prenotazioni 340 9177223, info@glbsound.com). «Erano molti anni che stavo pensando ad una tournée in Italia» spiega Steve Herberman «ma non c’è mai stata la possibilità di organizzarne una. Ho fatto numerose tournée in Inghilterra e in Europa, ma si sa che l’Italia, per uno come me che viene dagli Stati Uniti, è un paese da sogno. L’occasione è sorta grazie alla splendida collaborazione con Glb Sound, boutique italiana di liuteria dell’amplificazione: stiamo infatti sviluppando insieme una bella sorpresa per i tanti jazzisti che come me sono alla ricerca di un suono ben definito … da tutto questo siamo riusciti ad organizzare questa serie di piccoli eventi».