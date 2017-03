Uomo ferito al collo con una lama a Torviscosa

TORVISCOSA - Un uomo è stato ferito al collo, in maniera lieve, con un'arma da taglio nel pomeriggio di mercoledì a Torviscosa, in un episodio dai contorni ancora incerti.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (80enne del luogo) avrebbe incrociato in strada un conoscente (anche lui friulano, 63enne) che gli avrebbe chiesto del denaro e poi, probabilmente a causa del rifiuto, lo avrebbe colpito al collo con una lama. Il ferito è tornato a casa in sella alla sua bicicletta ed è stato soccorso dal figlio che lo ha accompagnato in ospedale a Palmanova, dove è stato medicato e dimesso.

Il presunto aggressore, allontanatosi in bici, è stato rintracciato dai carabinieri in un paese vicino ma avrebbe negato tutto.