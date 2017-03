Viale Tricesimo: fino al 31 marzo obbligo di svolta al Terminal Nord

UDINE - Continuano i lavori di asfaltatura in viale Tricesimo, con lo spostamento del cantiere a nord verso via Ivrea. Fino al 31 marzo, infatti, sarà questa la zona interessata alle nuove ordinanza di viabilità.

In particolare, fino a fine mese sarà in vigore il senso unico di circolazione con direzione consentita verso nord nel tratto di viale Tricesimo compreso tra via Piemonte e via Ivrea. Di conseguenza, i veicoli provenienti da Nord saranno deviati alla rotonda del Terminal Nord lungo via Puintat e via Giovanni Paolo II. Lungo il tratto interessato dalle operazioni di asfaltatura sarà istituito un divieto di sosta con rimozione su entrambe le carreggiate.

Per i veicoli provenienti da nord lungo il viale che hanno comunque necessità di proseguire oltre la rotonda del Terminal Nord, sarà comunque istituito un obbligo di svolta a sinistra su via Ivrea. In via Ivrea, all'intersezione con viale Tricesimo, sarà istituito un obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli diretti a nord, mentre in via Pinerolo sarà istituito un obbligo di svolta a sinistra all'incrocio con viale Tricesimo.