Gli eventi del giovedì: eccone una selezione

UDINE - Ecco qui alcuni eventi in programma oggi a Udine.

‘Il Risorgimento in Friuli’

Giovedì 23 marzo, alle 17.30, nel salone d’onore di Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana in via Manin 18, a Udine, si terrà l’incontro di presentazione della mostra ‘Il Risorgimento in Friuli’. Uomini di pensiero e d’arme curata dal prof. Enrico Folisi e dal fotografo Paolo Brisighelli. Durante l’incontro verranno proiettati i documentari Il Risorgimento in Friuli, La terra e il lavoro, Friulani in Europa e nelle Americhe. Interverranno lo stesso Enrico Folisi e Luca De Clara. La mostra si potrà visitare fino al 21 aprile 2017 nella Cjanive de Filologjiche (ingresso Via Manin 18/a) dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, mattine su prenotazione telefonando allo 0432 501598 int.4.

‘Libere, Disobbedienti e Innamorate’

Una brillante promessa del cinema mediorientale, la trentacinquenne Maysaloun Hamoud, una sorprendente opera prima: in anteprima regionale al Visionario di Udine domani giovedì 23 marzo alle 19.15 ‘Libere, Disobbedienti e Innamorate’! Distribuito dalla friulana Tucker Film, il film sarà nelle sale di tutta Italia da giovedì 6 aprile.

Visi(On)Jazz

Per il ciclo Visi(On)Jazz, domani giovedì 23 marzo alle 20.30 al bar del Visionario il Filippo Vignato Trio: sul palco il trombonista italiano Filippo Vignato, il pianista francese Yannick Lestra e il batterista ungherese Attila Gyarfas. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

‘Chi è rimasto, sull’Isola che non c’è?’

Bambini e ragazzi al centro di un appuntamento al Centro Civico lignanese, in programma giovedì 23 marzo alle 18.30. Il Comune di Lignano Sabbiadoro e l’Istituto Comprensivo ‘G. Carducci’ presentano ‘Chi è rimasto, sull’Isola che non c’è?’, un incontro-dibattito sul percorso formativo dei ragazzi da 3 a 18 anni. I relatori, più che mai qualificati e in grado di condividere informazioni moderne e adeguate, sono Francesca Borgioli e Andrea Paschetto psicologi scolastici, che operano nelle scuole della Bassa Friulana, e in modo particolare alla primaria e all’Itet di Lignano. La serata si inserisce in un percorso di collaborazione tra il Comune di Lignano e l’Università degli Studi di Udine, grazie alla quale, la Facoltà di Scienze della Formazione ha avviato una ricerca sull’importanza della ‘mindfulness’ mediazione di consapevolezza, da proporre nelle scuole e i cui risultati saranno motivo di studio a cura del professor Crescentini, coordinatore della ricerca stessa.