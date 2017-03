Vinicio Capossela al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

UDINE - Dopo aver presentato la prima parte del suo album ‘Canzoni della Cupa’ con il tour estivo ‘Polvere’, uno spettacolo dalle ‘evocazioni ancestrali, agresti e di frontiera’, Vinicio Capossela, cantautore, scrittore e poeta visionario quattro volte Targa Tenco, osannato dalla critica per lo spessore letterario dei suoi testi, è tornato in scena nei teatri italiani con il tour ‘Ombra. Canzoni della Cupa e Altri Spaventi’, spettacolo che presenta la seconda parte del suo ultimo album.

Appuntamento al Teatrone

Il nuovo progetto live di Capossela vedrà un’unica esclusiva tappa in Friuli Venezia Giulia, in programma venerdì 24 marzo, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (alle 21). Al centro dello spettacolo, accanto alle ‘Canzoni della Cupa’, troveranno posto anche altri brani del repertorio di Vinicio Capossela, che a questo immaginario sono legati a doppio filo. I biglietti per questo nuovo grande appuntamento musicale a Udine, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e F&P Group, evento inserito nella rassegna ‘Udine in Musica’, sono ancora disponibili su Ticketone e alle biglietterie del teatro.

Info e punti vendita su www.azalea.it .