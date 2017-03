Ultimo week end di apertura di piste e impianti in Fvg

FVG - Si avvia a conclusione la stagione dello sci nei poli del Friuli Venezia Giulia. Il prossimo fine settimana chiuderanno la maggior parte delle località sciistiche della regione, come comunica PromoturismoFvg.

Piancavallo, Forni di Sopra e Ravascletto-Zoncolan chiuderanno definitivamente la stagione invernale 2016/2017 domenica 26 marzo, mentre il polo di Sauris ha già chiuso domenica 19. A Tarvisio resterà aperta solo la telecabina del Lussari nei fine settimana di aprile: 1 e 2 aprile si potrà sciare nella parte alta della pista Di Prampero, mentre le successive aperture saranno comunicate in seguito alla valutazione delle condizioni nevose. In ogni caso la telecabina per i pedoni sarà in funzione.

A disposizione degli sciatori fino al 25 aprile compreso resta il polo di Sella Nevea, condizioni nivometeorologiche permettendo.Per tutte le informazioni in tempo reale www.promotur.org.