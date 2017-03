Cifra 3 di Solari si veste di blu per i 20 anni di Colette

PARIGI - Colette, il negozio di Parigi che da quando è nato detta le tendenze della moda e del design in Europa e nel mondo, compie 20 anni. Per festeggiare il compleanno ha scelto 20 prodotti iconici in edizione limitata tra cui l’orologio da tavolo di Solari Lineadesign Cifra 3, nella speciale edizione blu-Colette.

Ecco che Cifra 3, un pezzo di storia del design made in Italy, si trova in vetrina a Parigi accanto a grandi marchi internazionali come Nike, a stilisti contemporanei come Joshua Sanders e persino insieme ai Peanuts che, in occasione di questo compleanno speciale, dipingono di blu il muso di Snoopy.



«Le vetrine di Colette sono un luogo di culto. Avere un prodotto venduto all’interno di questo negozio è il sogno di ogni marchio. Ecco perché essere stati scelti per celebrare il compleanno di Colette con un’edizione limitata e personalizzata del Cifra 3 è un’enorme soddisfazione – commenta Katia Bredeon, marketing manager di Solari – è un’ulteriore dimostrazione di come i nostri orologi, nati più di 50 anni fa, restino ancora oggi prodotti unici, che sanno raccontare storia ed emozioni».

I 700 metri quadrati di Colette distribuiti su tre piani sono da 20 anni il luogo eletto per tutto ciò che fa tendenza, dalla moda alla musica, dal design all’hi-tech: gli stilisti, le grandi marche e i designer scelgono di presentare proprio qui le proprie collezioni o le edizioni limitate disegnate ad hoc per lo store parigino. Perché qualsiasi oggetto passi per Colette sarà un successo. Se volete aggiudicarvi uno dei 20 pezzi dell’edizione limitata Colette di Cifra 3 è acquistabile sullo store online www.colette.fr. Ma fate in fretta!