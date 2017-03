A Udine arriva il Festival a misura di bambino!

UDINE - Appuntamento a Udine, dal 7 al 9 aprile, per il primo Festival sull’alimentazione, promosso dall’associazione Alimentare, Watson! e dedicato ai bambini. Le principali piazze cittadine e molte librerie del centro storico diventeranno teatro di laboratori, incontri, giochi. «Si parlerà e ci si divertirà con il cibo e si rifletterà in tanti modi diversi di temi importanti come, ad esempio, la sostenibilità e il no-spreco. Il nostro intento è quello di far scoprire ai più piccoli un mondo vario e meraviglioso, attraverso un viaggio esplorativo tra sapori, tradizioni, cultura», spiegano gli organizzatori.

30 differenti laboratori pensati per i più piccoli

Saranno una trentina i laboratori organizzati a rotazione tra sabato 8 e domenica 9: laboratori «pratici» di cucina, scientifici, ma anche legati a curiosità storiche sulle rotte dei grandi navigatori, assaggi, disegni creativi e tante, tante storie inventate assieme! E molte saranno le sorprese – ancora top secret - che vedranno assieme genitori e figli. Tutti i laboratori sono gratuiti, ma è meglio iscriversi per tempo. Per saperne di più, basta visitare il sito dell’Associazione: www.alimentarewatson.org. «Organizzare questa prima edizione – raccontano ancora i referenti dell’Associazione – è stata un’esperienza davvero entusiasmante, sia perché abbiamo potuto costruire qualcosa per la nostra città, sia per tutte le persone e realtà associative che abbiamo incontrato in questi mesi e che hanno accettato subito di aderire all’iniziativa portando il loro contributo. Così come il Comune di Udine e Città Sane».

Il concorso ‘Il cibo per me è…’

Ad alternarsi ai vari laboratori, infatti, saranno professionisti dell’alimentazione, artisti, scrittori, cuochi, produttori, tutti assieme per raccontare a grandi e piccoli, da prospettive differenti, cos’è il cibo e la sua importanza, come mangiare in modo corretto ma anche come rispettare l’ambiente che ci circonda. «Se siete bambini curiosi – invita l’Associazione – non potete proprio mancare! Siamo certi che sarà una bellissima manifestazione e confidiamo nel passaparola». Il Festival sarà tenuto a battesimo – venerdì 7 aprile, all’Auditorium Menossi - dalla premiazione del concorso ‘Il cibo per me è…’ a cui hanno partecipato circa 400 bambini delle scuole elementari di Udine. Per tutti gli aggiornamenti e per stare connessi al backstage del Festival c’è anche la pagina Facebook dell’Associazione Alimentare, Watson!.