Il futuro del turismo in Italia: convegno a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO – La nuova legge nazionale sul turismo e la normativa Bolkenstein saranno al centro del convegno in programma sabato 25 marzo a Lignano Sabbiadoro, alla Terrazza a mare, con inizio dei lavori alle 9.15. Un’occasione di aggiornamento, confronto e dialogo, organizzata da UnionTurismo nazionale (Associazione nazionale delle aziende e degli enti pubblici e privati di promozione e accoglienza turistica), con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro.

«Per questo convegno c’è ovviamente un convinto appoggio da parte di Lignano – spiega l’assessore comunale al Turismo della città balneare friulana, Massimo Brini -, che dà il suo apporto all'organizzazione dell'evento con l’aiuto di Lignano Sabbiadoro Gestioni e del Consorzio Lignano Holiday. E’ uno di quei casi in cui Lignano s’impegna per offrire agli addetti ai lavori e a tutta la cittadinanza eventi di livello, molto significativi per la nostra località».

Tra gli interventi più attesi, quello del presidente nazionale di UnionTurismo, Gian Franco Fisanotti, su 'Il destino delle concessioni demaniali alla luce della direttiva Bolkestein', e quello del direttore generale Turismo del Mibact, sul tema 'Il Piano Strategico del Turismo'. Tra gli altri relatori, Bruno Bertero, Direttore Marketing PromoTurismo Fvg, che interverrà su 'PromoTurismo Fvg e la promozione turistica regionale', Cesare Mulé, su 'll riconoscimento UNESCO per i beni culturali della Calabria', Emilia Vitullo, vice presidente nazionale dell’Unionturismo, sulla 'La riforma delle Province', Sergio Giorgi, presidente Unpli Macerata, con la prima relazione tematica sugli 'Interventi nelle zone terremotate', Vincenzo Ceniti, segretario generale dell’Unionturismo su 'Terme d’Italia'. Conclusioni, intorno alle 12, a cura di Adriano Santino Berrino, presidente vicario dell’Unionturismo.