Auto finisce ruote all'aria in viale Palmanova

UDINE - Un'auto è finita ruote all'aria in viale Palmanova. L'incidente è avvenuto verso le 7.30 all'altezza dell'incrocio con via Caratti. Il conducente della vettura, un 30enne di origini straniere, è rimasto ferito ed è stato portato con un'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Udine per accertamenti.

Notevoli i disagi per la circolazione, con gli agenti della Polizia locale dell'Uti Centrale che hanno dovuto regolamentare il traffico, piuttosto intenso nell'ora in cui si è verificato l'incidente. Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118.