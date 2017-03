Ladri in canonica: spariti 6 mila euro e oro

PALMANOVA - Un bottino di circa 6 mila euro in contanti e monili in oro. Un colpo rapidissimo, messo in atto nella canonica di Palmanova. Un’amara sorpresa per don Angelo Del Zotto che in quel momento - come precisa Il Gazzettino che per primo ne ha dato notizia - non si trovava nel locali che si affacciano a piazza Grande.

Pare che la porta si fosse chiusa male

I ladri hanno quindi colto l’occasione (nemmeno i collaboratori del sacerdote erano in sede) e hanno rovistato in armadi e cassetti per poi dileguarsi. E’ stato proprio il parroco ad accorgersi dell’accaduto e a denunciarlo ai carabinieri della locale stazione nel pomeriggio del 23 marzo.