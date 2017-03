Eventi: ecco cosa c'è 'in giro' oggi

UDINE - Ecco qui alcuni eventi che abbiamo selezionato per venerdì 24 marzo.

A teatro con Ocjo!

Lo spettacolo teatrale Ocjo!, dedicato al 'vivere e lavorare senza farsi male', torna al Bearzi di Udine in occasione della settimana della sicurezza. L’evento andrà in scena venerdì 24 marzo e sarà organizzato dal Centro Formazione Professionale dell’Istituto salesiano, con il sostegno del portale social del lavoro Fvjob, del Gruppo De Eccher e il patrocinio di Gesteco, Anmil, Inail e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.

Calendidonna

Proseguono gli appuntamenti di Calendidonna, la rassegna promossa e coordinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Venerdì 24 marzo alle 18 è in programma l'ultimo appuntamento organizzato alla Casa delle Donne, con la presentazione della tesi di laurea di Francesca Elaine Mortoni «I movimenti femminili analizzati attraverso la Casa delle Donne di Udine». Sarà un piccolo, grande evento nato dalla collaborazione tra il Centro di Documentazione e una giovane laureanda: nella sua tesi di laurea, infatti, Francesca Mortoni ha deciso di seguire le fasi di lavoro del primo importante convegno organizzato nel 2016 dalla Casa delle Donne sui movimenti femminili, attivi tra gli anni Settanta e Ottanta, e di trascriverne tutte le fasi preparatorie nella sua tesi.

Corsi di lingua slovena in partenza

Partono venerdì 24 marzo le iscrizioni al prossimo percorso interculturale di cultura e lingua slovena, proposto dall’assessorato al Decentramento del Comune di Udine. Dal 3 aprile fino al 5 giugno, infatti, sono in programma dieci incontri monografici, come un itinerario culturale a tappe, il lunedì o il giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30 nella sala del centro parrocchiale San Giovanni Battista in via Genova 1 a Godia: lunedì 3, 10 e 24 aprile; giovedì 20 aprile e 4 maggio; lunedì 8, 15, 22, 29 maggio e 5 giugno. Ogni incontro, condotto da Alen Carli, esperto di lingua e cultura slovena, che raccoglierà anche le adesioni gratuite, prevede una parte dedicata al relativo approfondimento linguistico sia per i principianti sia per i più esperti. Per partecipare, occorre telefonare, come ricordato dal 24 marzo esclusi sabato e domenica, al 339 5813355 dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì, oltre a lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30. Complessivamente sono 40 i posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma 0432 1273717.

Al Visionario arriva Sexto’nplugged

Sexto’nplugged ha deciso di espandere la sua proposta musicale al di fuori del periodo estivo e della sua tradizionale cornice, il Visionario si è dimostrato più che entusiasta di poter unire le forze per creare una sinergia potente e feconda! Primo risultato di questa unione d’intenti sarà l’imperdibile live di Federico Albanese, pianista affinato e minimalista che sarà ospite a Udine il 24 marzo, alle 20.30. Tra i migliori esempi di modern neo-classica - al pari di artisti del calibro di Olafur Arnalds, Nils Frahm, Dustin O’Halloran, Max Richter – Federico Albanese crea spazi evocativi di raffinata bellezza, trasportando l’ascoltatore in uno spazio in cui il pianoforte classico si fonde naturalmente con l’elettronica. La prevendita dei biglietti – intero 12 euro, ridotto 10 euro – è già attiva online sul sito www.visionario.movie e alla cassa del Visionario in via Asquini 33.