Il mondo creativo di Celiberti in onda su Rai 3

UDINE - Il mondo creativo di Giorgio Celiberti, pittore, scultore, designer sarà protagonista del docufilm del regista Luigi Vitale in onda su Rai 3 domenica 26, alle 10.30, in replica mercoledì 29 alle 21.45 su Rai 3 bis.

Uno degli artisti italiani più interessanti

L'artista, nato a Udine nel 1929 e dagli anni ’40 uno degli artisti più interessanti nel panorama italiano e internazionale, dialogherà nel suo studio con l'amico scrittore Paolo Maurensig, il geografo Mauro Pascolini e la giornalista Margherita Reguitti.

Che cosa è l’arte

Perno del ritratto per immagini di Vitale la domanda: «Che cosa è l’arte» alla quale Celiberti risponde: «L’arte è come l’amore, imprevedibile, sorprendente, ingovernabile. Non si sa mai quando l’ispirazione si manifesta». Si definisce «Un operaio dell’arte», in costante ricerca di risposte alle grandi domande sul senso e significato della vita e dell’arte, quesiti sui quali i grandi di ogni tempo si sono interrogati. Lavora ogni giorno, legge, sperimenta, si confronta con le opere dei maestri del passato e misurandosi con nuovi linguaggi. Rifugge l’astrazione, le definizioni assertive e la freddezza dei concetti; lascia che siano le opere a parlare. Affida al suo gesto potente, capace di aggredire e domare la materia, la sua risposta.