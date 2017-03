La transumanza al Boscat: molte le pecore 'in viaggio'

SAN GIORGIO DI NOGARO - Il gregge di pecore che per qualche giorno si era fermato alla periferia di Porpetto, dalla mattinata del 24 marzo si è trasferito a San Giorgio di Nogaro – località Boscat - visibile anche dalla Ss14. In molti non hanno perso occasione di fotografare i nuovi arrivati. Di seguito alcune immagini scattate qualche ora fa.