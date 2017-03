Unesco Cities Marathon: chiusa l'uscita del casello di Palmanova in A4

UDINE - Sarà chiusa per circa cinque ore - dalle 9 alle 15.30 di domenica 26 marzo – l’uscita del casello di Palmanova per chi arriva dalla A4 Venezia – Trieste. La chiusura – già da qualche giorno segnalata sui pannelli a messaggio variabile in autostrada – si rende indispensabile per il passaggio in sicurezza degli atleti che partecipano alla UNESCO Cities Marathon – l’unica competizione sportiva internazionale che unisce due città patrimonio dell’Unesco (Cividale ad Aquileia).

La manifestazione

La corsa prenderà il via alle 9.15 del mattino da Cividale del Friuli, transiterà per Piazza Grande in Palmanova e arriverà di fronte al alla Basilica di Aquileia con tempo massimo fissato in sei ore, ovvero entro le 15.30. La maratona attraverserà i comuni di Palmanova, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Bagnaria Arsa, Cervignano e Terzo di Aquileia. Oltre alla maratona, l'evento ospiterà una staffetta a coppie, la Iulia Augusta Run, competizione sulla distanza di 16,595 chilometri aperta pure agli appassionati del Nordic Walking, che percorrerà il tratto finale del percorso della maratona. Oltre al 'Gran Prix Handbike - campionato regionale di handbike e triciclo' per la prima volta si gareggerà in una competizione sui e si rinnoverà anche l’appuntamento con Run for Life – Marcia per la vita, prova aperta a tutti sulle distanze di 7, 12 e 21 chilometri.