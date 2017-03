In piazza Primo Maggio arrivano i 'Baracconi'!

UDINE - È tutto pronto per l'apertura dell'atteso Luna Park di primavera. Da sabato 25 marzo e fino al 17 aprile le giostre ospitate intorno all'ellisse di piazza Primo Maggio offriranno svago e divertimento per tutta la famiglia. In Giardin Grande giovani e meno giovani troveranno 45 attrazioni pronte a regalare ore indimenticabili. Il Luna Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24 (con fascia obbligatoria dalle 15 alle 19), mentre il sabato e nei giorni prefestivi l'apertura potrà, a discrezione dei singoli operatori, essere prolungata fino all'una del mattino.

«Dopo il grande successo ottenuto a novembre con lo storico ritorno della fiera di Santa Caterina in piazza Primo Maggio dopo 30 anni, siamo lieti di confermare anche questo evento lungo l'ellisse di Giardin Grande – sottolinea l'assessore Venanzi –. Una manifestazione importante che animerà la città per quattro weekend senza nessun cambiamento o limitazione alla circolazione stradale, ma anzi con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nel nuovo park interrato. Siamo riusciti infatti a confermare l'accordo con i giostrai, che si sono impegnati a rimborsare, durante la manifestazione, i visitatori che utilizzeranno il parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio».