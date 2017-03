Viaggiava con 50 mila euro di profumi falsi: denunciato

TARVISIO - Trasportava 357 profumi di lusso ma falsi. E' stato fermato e denunciato a Tarvisio, dai carabinieri della locale Compagnia. La scoperta è avvenuta in piena notte, giovedì 23 marzo.

I militari dell'Arma, verso le 4.30 del mattino, hanno fermato per un controllo un furgone con targa rumena in via Diaz: alla guida c'era un 44enne residente a Imola che si è subito dimostrato piuttosto nervoso. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri, che hanno controllato il mezzo: all'interno sono saltate fuori due grosse borse piene di profumi e di creme di bellezza di marchi prestigiosi come Dior, Chanel, Gucci, Bulgari, Burberry, Hermes, Armani, Dolce&Gabbana.

Merce con un valore al dettaglio di circa 50 mila euro, ma accompagnata da una bolla da 2.500 euro. Senza contare che il numero identificato sulle confezioni di questi prodotti era sempre lo stesso. Da qui la scoperta che si trattava di merce contraffatta. E' così scattata la denuncia per ricettazione e per introduzione e commercio nello stato italiano di prodotti con segni falsi.