Cade con lo scooter e finisce contro il marciapiede: muore 28enne

UDINE - Ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava finendo contro il marciapiede. Un 28enne di Pasian di Prato è morto all'Ospedale di Udine in seguito alle ferite riportate dopo essere caduto in via Cormor Basso. L'incidente è avvenuto nella giornata di venerdì, poco dopo le 19. La vittima si chiama Matteo Lesa, lavorava in uno studio legale di Pordenone.

Il sinistro si è verificato poco prima del sottopasso con l’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in direzione di Pasian di Prato. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo rovinosamente a terra. Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando i carabinieri del Norm di Udine.

Sul posto, per soccorrere il giovane, un'ambulanza del 118. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.