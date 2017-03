Nuovo turno casalingo per la Gsa che ospita Mantova

UDINE - Dopo gli splendidi due punti conquistati nel derby, punti quanto mai necessari per una classifica che si stava facendo pericolosa, la Gsa Udine affronta domenica a Cividale del Friuli, con inizio alle 18, un altro avversario insidioso: la Dinamica Generale Mantova.

Partita con mire di alta classifica, tant’è che molti addetti ai lavori, a inizio stagione, l’avevano inserita all’interno del novero delle favorite, attualmente i lombardi si trovano al 7° posto in classifica con 28 punti e sono alla ricerca di vittorie per centrare l’obiettivo play-off.

All’andata praticamente non ci fu partita, con gli uomini del coach friulano Martelossi che si imposero con il risultato di 81 a 63 su una Gsa Udine che disputò una delle sue peggiori prove stagionali e rimediò anche due infortuni in corso di match (Vanuzzo e Traini).

I pericoli numero uno per i bianconeri rimangono la guardia Corbett (che viaggia con una media di 17 punti a partita) e l’ala Amici (15 punti e 6,4 rimbalzi di media), ma a dare una mano importante a Mantova sarà anche il friulano, nativo di Palmanova, Candussi che, alla prima sua stagione con gli Stings, sta in campo per oltre 20 minuti segnando 7 punti di media a partita.

All’allenamento pomeridiano del venerdì, come avvenuto anche prima del derby, il presidente Pedone ha fatto visita alla squadra spronando i suoi giocatori a mettere la stessa grinta vista con Trieste all’interno di un palasport che si presenterà anche questa volta esaurito o quasi (procedono a gonfie vele le prevendite). Alla rifinitura hanno partecipato anche Traini e Ray, entrambi sulla via del pieno recupero. La coppia di stranieri rimarrà, però, quella formata da Veideman e Okoye. Del resto, coach Lardo al momento difficilmente si può privare del nigeriano, che ha offerto una prova straordinaria nel derby e dell’estone che gli sta risolvendo più di qualche problema in cabina di regia.