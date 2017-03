Controlli antidroga in una scuola di Gemona: un ragazzo nei guai

GEMONA – Nell’ambito di una strategia di prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del mondo giovanile, che ha trovato l’avallo e la piena collaborazione delle autorità scolastiche, nella mattinata di venerdì 24 marzo, si è svolta un’attività antidroga in un istituto superiore di Gemona del Friuli.

Controlli a campione

Il personale di Polizia è entrato in azione in due classi scelte a campione: i ragazzi e le aule sono stati controllate con il cane antidroga. Il tutto si è svolto cercando di impiegare il minor tempo possibile e gli studenti hanno collaborato in tutte le fasi.

Sequestro

L’attività ha portato al sequestro di 27 grammi di hashish, suddiviso in varie confezioni, e un bilancino. Lo studente che le aveva con sé è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Infine, all’interno dei bagni dell’istituto sono stati rinvenuti ulteriori 18 grammi di marijuana sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’obiettivo

Lo scopo di questa operazione è quello di dissuadere i giovani dall’uso della droga, di aiutare la scuola nella vigilanza di comportamenti devianti e qualora trovate le sostanze illecite poter iniziare quanto prima un percorso di recupero. All’operazione ha partecipato il personale della polizia di Stato di Tolmezzo e della squadra mobile di Udine, con il supporto di unità cinofile della guardia di finanza coordinati dal vice Questore aggiunto Alessandro Miconi.