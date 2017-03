Lo scrittore e attore, Matteo Razzini, a Udine per il Festival alimentare, Watson!

UDINE - Sarà il celebre autore per bambini, Matteo Razzini ad aprire ufficialmente la prima edizione del Festival Alimentare, Watson!, in programma dal 7 al 9 aprile a Udine. Il vincitore del premio Andersen sarà, infatti, nel capoluogo friulano venerdì 7, con la sua ultima ‘creatura’, in anteprima nazionale assoluta. All’Auditorium Menossi presenterà ai circa 400 bambini che hanno partecipato al Concorso «Il cibo per me è…» promosso dall’Associazione Alimentare, Watson!, La ricetta della strafelicità: la storia bellissima del rapporto speciale che lega una nonna al nipote tra le mura della cucina e presto in libreria, con le illustrazioni di Gianni De Conno (Corsiero Editore).

Su Radio Magica

Lo spettacolo, offerto dalla onlus Radio Magica in occasione delle premiazioni del Concorso, sarà la prima tappa del mini-tour di Razzini a Udine. Nel pomeriggio, sempre nell’ambito del cartellone del Festival Alimentare, Watson!, sarà alla Libreria Feltrinelli per un’altra lettura animata, questa volta ispirata al libro Dora e il gentilorco.