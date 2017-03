Infortunio sul lavoro in Cartiera: operaio ferito

MOGGIO UDINESE - Un operaio di 45 anni è rimasto ferito nella notte tra sabato e domenica in un infortunio sul lavoro alla Cartiera Ermolli di Moggio Udinese.

Per cause in corso di accertamento, il braccio dell'uomo, residente in paese, è rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario durante il turno di notte, intorno alle 3.30 del mattino.

Prontamente soccorso, è stato accompagnato in ospedale a Tolmezzo dove è stato medicato e già dimesso. Le sue ferite non sono fortunatamente gravi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Chiusaforte.