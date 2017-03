Con un grande ultimo quarto, la Gsa batte anche Mantova

CIVIDALE - Vittoria in rimonta per la Gsa Udine che sconfigge la Dinamica Generale Mantova per 80 a 76. A fine terzo quarto, sul 68 a 51 per gli ospiti, pochi avrebbero scommesso su una impresa di questo tipo, avendo negli occhi una Mantova precisa e forte sotto canestro che stava ripetendo la partita (stravinta) all’andata. Invece gli uomini di Lardo, con in testa il solito Okoye nonché un Veideman assatanato nell’ultimo quarto (18 punti nel frangente), hanno saputo ribaltare le sorti dell’incontro conquistando due punti che rappresentano un altro mattone per la permanenza in serie A2 e (perché no?) per sognare ancora l’aggancio al treno dei play-off.

Coach Lardo mette in un campo un quintetto iniziale inedito con Traini, Veideman, Okoye, Gatto e Fallo. Ma i piani vengono presto scombussolati dall’inizio travolgente di Mantova che, sul 4 a 5, piazza un break di 13 a (4-18) in cui Udine soffre moltissimo sotto canestro le incursioni di Daniels e del friulano Candussi (un bel prospetto). Individuato il problema, coach Lardo trova anche la soluzione mettendo dentro Diop (in non perfette condizioni fisiche) che tampona la falla sotto canestro e permette, in attacco, a Okoye di scatenarsi segnando gli ultimi 4 punti per i padroni di casa.

Dopo essersi scaldato nella prima, Okoye è incontenibile nella seconda frazione in cui segna 10 punti. Mantova, inoltre, non è la stessa dei primi dieci minuti, tira male e butta via molto palloni. La Gsa piazza in apertura un break di 7 a 0 con Okoye, Fall (bomba) e Veideman (25-31). Dopo che la Gsa arriva a -4 con tiro libero di Okoye (31-35), la Dinamica Generale si ridesta dalla sberla e castiga alcune disattenzioni di Udine. Dopo che Ferrari viene sanzionato del suo quarto fallo, Daniels e Giacchetti riportano gli ospiti a +8 (31-39), ma nel finale Udine, con una bomba di Pinton liberato da Traini, riduce il distacco (36-41)

Novella Penelope, la Gsa fa e disfa e nel terzo quarto butta via quanto fatto di buono nei precedenti dieci minuti. Mantova fa capire subito che la musica è cambiata con Corbett, a zero punti nei primi 20 minuti che infila due bombe in un amen (36-47). Okoye e Vanuzzo (con una bomba) riportano vicino Udine, Traini commette il suo quinto fallo condito da tecnico per proteste, seguito a ruota da Candussi che lo imita uscendo dal match. Dopo un fallo tecnico fischiato anche a Lardo per proteste, Mantova mette a segno un break di 10 a 0 e si porta sul +16 (43-59), Mastrangelo mette a segno due liberi, ma poi sono ancora gli ospiti ad allungare portandosi al massimo vantaggio con Daniels (45-66). Mentre la partita sembra scorrere via con fin troppa facilità nelle mani di Mantova, Nobile ha un moto d’orgoglio e tira fuori dal cilindro 6 punti frutto di una bomba e di un’azione da tre punti (canestro con libero aggiuntivo) che rendono leggermente meno amaro per Udine il parziale.

Nell’ultima frazione Veideman, fino a quel momento anonimo, impreciso (solo 5 punti nei primi 30 minuti), decide di cominciare a giocare come sa. L’estone segna tutti i primi 11 punti del tempetto e riporta Udine a -10 (62-77) con un ampio repertorio: appoggio da sotto, bomba, canestro in terzo tempo e canestro in reverse. Niente male. Anche Diop partecipa alla rimonta con una schiacciata imperiosa che riduce ulteriormente il divario, mentre Mantova è nel pallone ed incapace di reagire. Dopo due liberi di Amici, l’impagabile Okoye infila 5 punti e Vanuzzo la bomba del -2 (72-74). Il sorpasso è nell’aria ed avviene in modo rocambolesco, con un tiro da metà campo di Veideman allo scadere dei 24» (77-76). Gli ospiti potrebbero subito ritornare in vantaggio, ma, nella bolgia di Cividale, ad Amici tremano le mani e sbaglia due tiri liberi. Mantova fa subito fallo su Okoye che fa 1 su 2 ai liberi, sul ribaltamento di fronte Amici sbagli il canestro del pareggio, mentre Veideman, dalla lunetta, segna entrambi i liberi del definitivo 80-76.

G.S.A. Udine - Dinamica Generale Mantova 80-76 (14-29,36-41, 51-68)

G.S.A. Udine: Stanley onyekachukwu Okoye 25 (4/7, 3/6), Rain Veideman 23 (4/8, 2/8), Manuel Vanuzzo 7 (0/2, 2/3), Mauro Pinton 6 (0/2, 2/4), Vittorio Nobile 6 (1/1, 1/2), Abdel kader pierre Fall 5 (1/6, 1/5), Ousmane Diop 4 (2/2, 0/0), Daniele Mastrangelo 2 (0/1, 0/1), Michele Ferrari 2 (1/2, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/2), Tommaso Gatto 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0). All. Lardo.

Dinamica Generale Mantova: Deandre Daniels 24 (5/5, 4/6), la’marshall Corbett 11 (2/6, 2/5), Jacopo Giachetti 10 (3/10, 0/1), Francesco Candussi 10 (5/8, 0/0), Alessandro Amici 7 (1/3, 0/2), Lorenzo Gergati 4 (2/3, 0/1), Sylvere Bryan 3 (1/2, 0/0), Andrea Casella 3 (0/3, 1/2), Luca Vencato 2 (0/2, 0/1), Marco Timperi 2 (0/0, 0/0), Matteo Magni 0 (0/0, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0). All. Martelossi.