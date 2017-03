Fanno saltare il bancomat, ma non riescono a prendere i soldi

GONARS - Il bancomat della filiale di Gonars della Banca di Manzano è stato saltare nella notte tra domenica e lunedì. Il fatto è avvenuto verso le due del mattino: un'esplosione avvertita anche dai residenti della zona (in piazza Giulio Cesare), che ha fatto scattare l'allarme.

Immediato l'intervento di Italpol e carabinieri, ma dei rapinatori nemmeno l'ombra. Alcuni residenti hanno raccontato di aver notato un'auto che si allontanava. Si stanno cercando informazioni utili dalle telecamere dell'istituto bancario.

I ladri non sono riusciti a portare via nulla: il bancomat ha subito gravi danni, ma il vano che contiene i soldi in contanti è rimasto integro.