Furti in auto e negozi: nei guai 5 persone di etnia rom

UDINE – Due ordini di carcerazione, un obbligo di dimora e due denunce. E’ il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Udine nei confronti di cinque persone di etnia rom.

I militari dell’Arma del Norm, coadiuvati dal personale delle stazioni di Fagagna, Feletto Nucleo Radiomobile, supportati da personale delle Stazioni di Fagagna, Feletto Umberto e Udine Est hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Gip del Tribunale di Udine nei confronti di due giovani di etnia rom, residenti nella provincia friulana. I due sono stati tratti in arresto e condotti ognuno presso il proprio domicilio. Un terzo soggetto invece è stato rintracciato e gli è stato notificato un obbligo di dimora nel comune di residenza.

I tre soggetti facevano parte di un gruppo criminale responsabile di tre episodi di furto su autovettura commessi nel mese di dicembre 2016 nella provincia friulana, nonché di un tentato furto in un supermercato.

Gli altri due giovani rom sono stati ‘pizzicati’ mentre tentavano di rubare al Città Fiera. I due si erano impossessati di due paia di scarpe da un negozio di abbigliamento. I carabinieri hanno trovato, in seguito a una perquisizione personale, altri capi di abbigliamento rubati in altri negozi nonché un cacciavite, impiegato per rimuovere i dispositivi antitaccheggio. La refurtiva, del valore di 130 euro, è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. I due giovani sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.