Nasce ‘Nozze Alternative’: oltre gli stereotipi di sesso ed età

FVG - È nato ‘Nozze Alternative’, il primo progetto di rete di imprese e anche web magazine in Friuli Venezia Giulia dedicati a tutte le coppie che stanno pianificando il giorno del loro fatidico sì. Proprio a tutte. Perché quella del matrimonio è la giornata più bella e importante per tutti gli innamorati, e le coppie lui&lui o lei&lei oppure «Over-anta» non fanno eccezione. Legate da questa convinzione, dunque, cinque piccole imprenditrici friulane - Claudia Chiavegato, Francesca Furlan, Giulia Bristot, Paola Bortolossi e Donatella Arnaldi – attive in ambiti diversi hanno deciso di mettersi in gioco e dare vita a una collaborazione, pionieristica nella nostra regione, nell'universo del wedding che si sta già allargando a nuove ditte.

Wedding planner virtuale

‘Nozze Alternative’ è un wedding planner virtuale perché lavora nel web attraverso il magazine www.nozzealternative.it, ma è assolutamente reale perché costruito sulla partnership di validi esperti che ogni tanto si riuniscono per offrire un servizio di consulenza diretto. Nozze Alternative affronta i vari aspetti del matrimonio attraverso i consigli di un team di aziende altamente specializzate e con professionisti del settore che sanno affrontare ogni problematica, perché ogni coppia, al di là degli stereotipi di sesso e di età, sogna un matrimonio speciale. Aziende capofila del progetto sono Globus srl di Francesca Furlan, La Cucina di Claudia di Claudia Chiavegato, Fioribrì di Giulia Bristot, Profilo By Paola di Paola Bortolossi e Headitor di Donatella Arnaldi.