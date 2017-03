Bus a due piani si scontra con un furgone a Lignano

LIGNANO - Una corriera a due piani della Saf e un furgone si sono scontrati a Lignano Sabbiadoro. Ad anticipare la notizia è stata l'edizione on line del Messaggero Veneto.

Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì in via dei Platani. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che il furgone stesse viaggiando su via Verona quando, immettendosi su via dei Platani, si sarebbe scontrato con la corriera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche due auto in sosta.

Sul posto la Polizia locale e i Vigili del Fuoco.