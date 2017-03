Joss Stone: No Borders Music Festival annuncia il primo grande concerto del 2017

TARVISIO - Affermatasi negli anni come una tra le principali rassegne musicali nell’intero Nordest valorizzando la musica quale forma culturale oltre i confini e proponendo da sempre concerti interessanti e originali con protagonisti i migliori nomi della scena internazionale, il No Borders Music Festival, organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, annuncia il primo grande concerto internazionale della sua ventiduesima edizione. Sarà la bellissima Joss Stone, cantautrice britannica, voce graffiante e anticonformista della musica soul mondiale, capace di spaziare fra diversi generi come l’R&B, il rock e il reggae, a salire sul palco di piazza Unità di Tarvisio (unica tappa italiana ‘Total World Tour’), il prossimo venerdì 28 luglio (inizio alle 21.15, in caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto dello Sport di Tarvisio). I biglietti per questo nuovo grande evento dell’estate live, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, evento inserito nella 22° edizione del No Borders Music Festival, saranno in vendita a partire dalle 10 di martedì 28 marzo, sul circuito Ticketone e sui circuiti esteri Oeticket ed Eventim.

Per maggiori informazioni: www.nobordersmusicfestival.com | 0428 2392 |